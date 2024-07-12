Минобороны начало поставку в войска карабинов для борьбы с дронами

Министерство обороны РФ начало поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил замглавы ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, сообщает ТАСС.

Он отметил, что бойцам, находящимся в зоне СВО, уже поставлено 700 единиц вооружения, и их число будет увеличиваться.

«У нас централизованные закупки уже есть. Карабины поставляются в большом количестве. Если мы берем на сейчас на каждую группировку в целом, только за последний месяц поставили более 700 таких современных карабинов, хороших, автоматических и полуавтоматических», — сказал Евкуров.

До того в России представили новую систему защиты объектов от дронов «Барьер», состоящую из сетей, установленных на дирижаблях. Максимальная нагрузка на аэростат в системе «Барьер» составляет 30 кг.

Сообщалось, что российские операторы дронов начали бороться с украинскими БПЛА с помощью «сеткометов». Дрон бросает на беспилотник противника сеть, которая запутывает винты аппарата, после чего тот теряет управление и падает на землю.

Ранее в Москве впервые показали вертолет для борьбы с морскими дронами.