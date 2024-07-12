Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина получит меньше истребителей F-16, чем планировала

Bloomberg: летом Украина получит истребители F-16, но меньше, чем планировалось

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Этим летом Киев получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем надеялись на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В публикации говорится, что в результате обсуждений вопроса по отправке самолетов на саммите НАТО Украина сможет вывести до 24 истребителей F-16. При этом руководство страны призывало передать не менее 300.

По словам одного из источников, Киев получит шесть F-16 этим летом и еще до 20 к концу года.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также в статье отмечается, что Украина была озадачена задержками запасных частей и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами. Кроме этого, на Украине недостаточно взлетно-посадочных полос. В совокупности проблемы оказались настолько серьезные, что вызвали сомнения относительно целесообразности отправки истребителей на Украину.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимо получить от Запада около 130 самолетов F-16 для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя.

Ранее в ЕС упрекнули Зеленского за частые просьбы о помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами