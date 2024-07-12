Украина получит меньше истребителей F-16, чем планировала

Этим летом Киев получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем надеялись на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В публикации говорится, что в результате обсуждений вопроса по отправке самолетов на саммите НАТО Украина сможет вывести до 24 истребителей F-16. При этом руководство страны призывало передать не менее 300.

По словам одного из источников, Киев получит шесть F-16 этим летом и еще до 20 к концу года.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также в статье отмечается, что Украина была озадачена задержками запасных частей и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами. Кроме этого, на Украине недостаточно взлетно-посадочных полос. В совокупности проблемы оказались настолько серьезные, что вызвали сомнения относительно целесообразности отправки истребителей на Украину.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимо получить от Запада около 130 самолетов F-16 для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя.

Ранее в ЕС упрекнули Зеленского за частые просьбы о помощи Украине.