ВСУ попытались атаковать подстанцию Курской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской АЭС с помощью дрона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат, несший на борту взрывчатку, сбили в нескольких километрах от атомной электростанции. Сообщается, что беспилотник держал курс на подстанцию. Других подробностей случившегося не приводится.

12 июля сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над Курской областью. По данным Министерства обороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объект на территории российского региона с помощью беспилотника самолетного типа. В 13:00 мск летательный аппарат удалось уничтожить. В этот же день беспилотник Вооруженных сил Украины упал на территории курортного комплекса Riviera Wellness в поселке Разумное в Белгородском районе Белгородской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.