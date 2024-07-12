Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ попытались атаковать подстанцию Курской АЭС

Mash: ВСУ попытались дроном атаковать вспомогательную подстанцию Курской АЭС

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской АЭС с помощью дрона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат, несший на борту взрывчатку, сбили в нескольких километрах от атомной электростанции. Сообщается, что беспилотник держал курс на подстанцию. Других подробностей случившегося не приводится.

12 июля сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над Курской областью. По данным Министерства обороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объект на территории российского региона с помощью беспилотника самолетного типа. В 13:00 мск летательный аппарат удалось уничтожить. В этот же день беспилотник Вооруженных сил Украины упал на территории курортного комплекса Riviera Wellness в поселке Разумное в Белгородском районе Белгородской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами