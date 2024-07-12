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Депутат Рады обвинила ВСУ в грубых нарушениях

Депутат Рады Безуглая обвинила ВСУ в чрезмерном расходе ресурсов и средств

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Депутат Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила о грубых нарушениях в деятельности ВСУ.

Она обратила внимание на бесконтрольное и безрезультативное расходование средств и ресурсов и заявила, что это расточительство командование преподносит в «ложных докладах» как успехи на фронте и получает награды.

«Имеем частые удары, в частности, по успешно не отражающимся западным областям (Украины. - «Газета.Ru»). Командиры (воздушных сил. - «Газета.Ru») игнорируют проблемы, ложные доклады об уничтожении всех целей продолжаются», - написала Безуглая.

Депутат добавила, что такое положение дел характерно не только для всей украинской армии, а не только воздушных сил.

До этого Безуглая заявила, что министр обороны Украины Рустем Умеров не знает потребностей Вооруженных сил страны (ВСУ) и не контролирует ситуацию в армии. Также она заявляла, что состояние переданных ВСУ западных систем противовоздушной обороны (ПВО) является ужасающим.

Ранее на главкома ВСУ заявили в следственные органы.

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