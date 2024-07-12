Корабли Тихоокеанского флота прибыли в китайский порт для учений

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в китайский порт Чжаньцзян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отделе информобеспечения флота.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Громкий» и «Резкий» прибыл с деловым заходом в китайский порт Чжаньцзян», — говорится в сообщении.

Сообщается, что там корабли примут участие в совместном военно-морском учении ВМФ РФ и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК).

Учения получили название «Морское взаимодействие — 2024». Отряд кораблей встречали представители китайской армии, посольства России и местной администрации.

Учения пройдут в период с 15 по 17 июля. Экипажи кораблей ТОФ и ВМС НОАК проведут совместные учения по противовоздушной обороне. Также состоится противолодочное учение с привлечением морской противолодочной авиации НОАК. Кроме того моряки двух стран отработают задачи по спасению на море.

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