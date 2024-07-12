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Российские средства ПВО сбили 308 украинских БПЛА за неделю

Минобороны: ПВО сбили 308 беспилотников ВСУ за неделю

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MOD Russia/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили 308 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

В оборонном ведомстве отметили, что помимо беспилотников также были сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.

Кроме того, российские ПВО уничтожили 17 управляемых авиабомб Hammer французского производства, а также американскую противорадиолокационную ракета HARM и 28 реактивных снарядов HIMARS.

В Минобороны среди прочего сообщили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 22 украинских военнослужащих.

До этого стало известно, что российская система ПВО успешно перехватила ракету реактивной системы залпового огня HIMARS, которая была запущена восточнее Донецка. Снаряд практически полностью сохранил целостность и упал на территории города.

В тот же день ПВО уничтожили украинский дрон над Курской областью.

Ранее стало известно, что в субъекте России увеличат выплату военным СВО в два раза.

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