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За неделю в зоне СВО в плен российским военным сдались более 20 украинских солдат

МО РФ: за неделю в плен ВС РФ сдались 22 украинских солдата

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Минобороны РФ

В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским солдатам сдались 22 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что с начала СВО российские военные уничтожили 627 самолетов, 277 вертолетов, 27 536 беспилотников, 546 зенитных ракетных комплексов, 16 560 танков и других боевых бронированных машин, которые принадлежали украинской армии.

11 июля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в Харьковскую область прибыли мобилизованные граждане Украины из числа заключенных. Он отметил, что амнистированные заключенные находятся под усиленной охраной и проходят курс молодого бойца.

До этого пленный боец ВСУ рассказал, что военное руководство Украины создает штрафбаты, набирая в них непригодных для службы людей. Боец служил в одном из танковых подразделений. Мужчина уточнил, что его батальон принимал участие в боях за донецкий город Авдеевку и выполнял роль «пушечного мяса».

Ранее боец ВСУ рассказал об отношении командиров к мобилизованным гражданам.

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