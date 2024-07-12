Минобороны РФ назвало число уничтоженных за неделю ракет ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили четыре ракеты ATACMS производства США и три британских ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого, Вооруженные силы России уничтожили 28 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, сбили 17 французских авиабомб Hammer и одну противорадиолокационную ракету HARM. Помимо этого, были ликвидированы 308 дронов, запущенных украинскими войсками.

12 июля ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. По предварительной информации, пострадал охранник производственного предприятия. Мужчину в тяжелом состоянии с осколочными проникающими ранениями грудной клетки доставили в областную клиническую больницу. Медики помогают пациенту.

Также на территории предприятия после обстрела сгорела хозпостройка и обнаружили повреждения на линии электропередачи.

Ранее стали известны сроки восстановления подстанции под Ростовом после атаки ВСУ.