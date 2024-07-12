ВСУ обстреляли село в Белгородской области, пострадал местный житель

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадал охранник производственного предприятия. Мужчину в тяжелом состоянии с осколочными проникающими ранениями грудной клетки доставили в областную клиническую больницу. Медики помогают пациенту.

Также на территории предприятия после обстрела сгорела хозпостройка и обнаружили повреждения на линии электропередачи. В один частный дом попал снаряд, в результате чего оказались выбиты окна, повреждены стены и крыша.

Информация о последствиях обстрела уточняется, заключил Гладков.

В этот же день беспилотник Вооруженных сил Украины упал на территории курортного комплекса Riviera Wellness в поселке Разумное в Белгородском районе Белгородской области, никто не пострадал.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский дрон над Курской областью.