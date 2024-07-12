Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объект на территории российского региона с помощью беспилотника самолетного типа. В 13:00 мск летательный аппарат удалось уничтожить.

В этот же день беспилотник Вооруженных сил Украины упал на территории курортного комплекса Riviera Wellness в поселке Разумное в Белгородском районе Белгородской области, никто не пострадал.

До этого российская система ПВО успешно перехватила ракету РСЗО HIMARS, которая была запущена восточнее Донецка. Снаряд практически полностью сохранил целостность и упал на территории города.

В начале июля ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, в результате чего ранения получили четыре сотрудника МЧС России. Сотрудники ведомства ликвидировали пожары в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.