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Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Курской областью

МО РФ: в Курской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

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Olga Sokolova/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объект на территории российского региона с помощью беспилотника самолетного типа. В 13:00 мск летательный аппарат удалось уничтожить.

В этот же день беспилотник Вооруженных сил Украины упал на территории курортного комплекса Riviera Wellness в поселке Разумное в Белгородском районе Белгородской области, никто не пострадал.

До этого российская система ПВО успешно перехватила ракету РСЗО HIMARS, которая была запущена восточнее Донецка. Снаряд практически полностью сохранил целостность и упал на территории города.

В начале июля ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, в результате чего ранения получили четыре сотрудника МЧС России. Сотрудники ведомства ликвидировали пожары в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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