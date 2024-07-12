Путин высказался за ускорение работы «оборонки» России

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить дополнительные меры по обеспечению работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Видео с его обращением опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства в начале совещания предложил рассмотреть дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий ОПК.

До этого министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в России переведена на принципы жесткого проектного менеджмента.

Путин во время майского совещания с руководством предприятий российского военно-промышленного комплекса заявил, что большинство оборонных предприятий в России успевают вовремя выполнять гособоронзаказ (ГОЗ).

Среди приоритетных направлений ВПК глава государства назвал беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, а также системы контрбатарейной борьбы.

Ранее американский посол указал на успехи оборонно-промышленного комплекса России.