Вооруженные силы Украины больше не пытаются высадить крупные силы на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо ТАСС.

«После провала авантюры в Крынках противник заметно утратил активность, крупными группами больше не пытается высадиться», — сказал Сальдо.

По его информации, украинские войска были «выброшены» с левого берега, теперь бои переместились на острова.

20 февраля министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль войсками села Крынки Херсонской области.

10 июля сообщалось, что артиллерийский расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, принадлежащий российским десантникам из группировки войск «Днепр», атаковал наблюдательный пункт и группу пехоты Вооруженных сил Украины на правом берегу реки Днепр в районе Херсона.

До этого губернатор Сальдо сообщал о снижении активности ВСУ на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ возобновили активные попытки форсировать Днепр.