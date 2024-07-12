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Сальдо заявил об отказе ВСУ от попыток высадиться на берегу Днепра

Сальдо заявил о прекращении попыток ВСУ высадить силы на левом берегу Днепра

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Wikimedia Commons

Вооруженные силы Украины больше не пытаются высадить крупные силы на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо ТАСС.

«После провала авантюры в Крынках противник заметно утратил активность, крупными группами больше не пытается высадиться», — сказал Сальдо.

По его информации, украинские войска были «выброшены» с левого берега, теперь бои переместились на острова.

20 февраля министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль войсками села Крынки Херсонской области.

10 июля сообщалось, что артиллерийский расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, принадлежащий российским десантникам из группировки войск «Днепр», атаковал наблюдательный пункт и группу пехоты Вооруженных сил Украины на правом берегу реки Днепр в районе Херсона.

До этого губернатор Сальдо сообщал о снижении активности ВСУ на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ возобновили активные попытки форсировать Днепр.

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