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Украинский беспилотник упал на пляже в Белгородской области

Mash: дрон ВСУ упал на пляже курортного комплекса в Белгородской области

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Телеграм-канал «Mash»

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал на территории курортного комплекса Riviera Wellness в поселке Разумное в Белгородском районе Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Беспилотник упал прямо на пляж с отдыхающими. К счастью, не взорвался», — говорится в сообщении.

По данным Mash, пострадавших и разрушений нет.

На опубликованном каналом видео запечатлены фрагменты беспилотника, лежащие рядом с шезлонгами. Судя по кадрам, отдыхающих было мало.

Утром губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Борисовском районе по поселку Борисовка, селам Байцуры, Беленькое, Березовка и Богун-Городок выпущено семь беспилотников. После атак дронов на автомобили пострадали шесть человек. В Белгородском районе были сбиты два БПЛА самолетного типа.

11 июля украинский дрон пробил стену завода в Тульской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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