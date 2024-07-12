Следователи выявили фейковый сайт с данными участников спецоперации

Сотрудники Следственного комитета РФ нашли в интернете фейковые сайты, на одном из которых собирают данные участников СВО и членов их семей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, на найденных интернет-ресурсах есть символика Следственного комитета. На сайтах публикуют недостоверные данные от имени ведомства. Злоумышленники, которые создали эти сайты, предлагают свою помощь участникам СВО и членам их семей в получении выплат. Для этого пользователям нужно заполнить заявления на фиктивных бланках ведомства.

После заполнения анкет лжесотрудники СК требуют от заявителей перевести деньги якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате. Однако на деле после перевода средств никто на связь больше не выходит.

Петренко предупредила, что сотрудники СК ни при каких обстоятельствах не просят переводить деньги. «Если вы столкнулись с подобной ситуацией, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы», — заключила она.

Ранее религиовед рассказал, как оккультисты обманывают семьи участников СВО.