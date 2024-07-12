В ЛНР сообщили о переброске солдат ВСУ под Кременную для запугивания людей

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило группу солдат на Сватовско-Кременское направление, поставив перед ними задачу наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, слова которого передает ТАСС.

Он отметил, что вдоль линии боевого соприкосновения на Сватовско-Кременском участке выявлена работа группы бойцов ВСУ, в задачи которой входит наносить огневые поражения при помощи ударных дронов по гражданским объектам, инфраструктуре, мирному населению в прифронтовых населенных пунктах. Целью таких ударов является запугивание населения, добавил эксперт.

11 июля сообщалось, что расчет пушки «Рапира» в течение нескольких дней уничтожил из охотничьих ружей семь дронов ВСУ под Сватово в ЛНР. При этом боец с позывным «Путник» отметил эффективность мобильных средств радиоэлектронной борьбы для борьбы с натиском дронов.

В конце июня расчеты самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» в составе войск группировки «Запад» сорвали попытку ротации Вооруженных сил Украины на огневых позициях по направлению к Сватово.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ пытаются поджечь леса в Северодонецке.