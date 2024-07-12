В российском регионе начали платить за приведенных в военкомат знакомых

В Татарстане начала действовать акция, по условиям которой тем, кто пригласит в военкомат потенциального контрактника, будут выплачивать по 100 тыс. рублей, если их знакомый в итоге подпишет договор с Минобороны. Информация об этом появилась на портале «Герои Татарстана».

«Сумма 100 тысяч рублей включает в себя НДФЛ, при доходе до 5 млн рублей — 13%, при доходе свыше 5 млн рублей — 15%. Мера действует с 11 июля 2024 года», — уточняется на сайте.

Тем, кто будет приглашать граждан на службу, нужно подписать соглашение, для чего понадобятся паспорт, ИНН, СНИЛС и реквизиты банковского счета. При этом роль «приглашающего» на себя примерить не смогут осужденные, лица, находящиеся под следствием, а также граждане, ушедшие на СВО добровольцами.

В июле в другом регионе России — Дагестане — в пять раз увеличили выплату для контрактников, которые участвуют в военной спецоперации РФ на Украине. По словам главы субъекта Сергея Меликова, теперь при заключении контракта жители региона будут получать до 800 тыс. рублей единовременно.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал о темпах по набору в объединенную группу войск.