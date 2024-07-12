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Под Нью-Йорком в ДНР украинские войска потеряли две группы

ТАСС: ВС РФ уничтожили две группы резервных сил ВСУ под Нью-Йорком в ДНР

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские войска нанесли удары по двум группам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых пытались перебросить в качестве резерва в район поселка Нью-Йорк в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

«Под Нью-Йорк [ВСУ] пытались перебросить резервы. Совершили некоторую оплошность, в итоге потеряли две группы», — сказал источник агентства.

По его данным, украинские военные были атакованы российской артиллерией и беспилотниками.

Ситуация для подразделений ВСУ в поселке, по его словам, сложилась непростая, украинские военные находятся под плотным огневым воздействием сразу с нескольких направлений.

Поселение Нью-Йорк основано меннонитами, приглашенными в Россию Екатериной II. Оно носило такое название до октября 1951 года — тогда его переименовали в Новгородское. Историческое название было возвращено поселку в 2021 году.

10 июля глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВС РФ успешно продвигаются в направлении подконтрольных украинской армии Дзержинска (украинское название Торецк) и Нью-Йорк.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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