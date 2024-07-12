Пленный боец ВСУ рассказал, как БТР открыл огонь по дому, где он прятался

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Демчинский, попавший в российский плен под Волчанском, рассказал, как с двумя сослуживцами двое суток ждал эвакуации на чердаке дома. Об этом он заявил на видео, распространенном Минобороны РФ.

По его словам, бронетранспортер (БТР), который должен был их эвакуировать, открыл огонь по дому, где они прятались. Инцидент произошел на первом боевом задании — группа попала под обстрел, и лишь трое солдат смогли укрыться в доме.

«Спрятались на чердаке, сидели два дня, просили помощи, рация садилась, а нам сказали ждать. <…> После обеда приехал БТР наш и по дому начал стрелять», — рассказал боец. Одному из его сослуживцев пробило легкое, а другой повредил локоть. Вскоре после этого они сдались в плен, добавил Демчинский.

Украинских солдат призвал своих сослуживцев не участвовать в боевых действиях. Лучше сразу сложить оружие и сдаться, а не идти воевать, призвал он.

11 июля сдавшийся в плен солдат ВСУ Валерий Андронюк рассказал о слабых сооружениях для защиты украинских бойцов на передовой. Солдат отметил, что у блиндажей для украинских военных слабые и недостаточно толстые перекрытия, например доски в один накат, которые засыпаны тонким слоем земли.

До этого пленный украинский боец заявил, что военное руководство Украины создает штрафбаты, набирая в них непригодных для службы людей. Солдат ВСУ служил в одном из танковых подразделений. Мужчина уточнил, что его батальон принимал участие в боях за донецкий город Авдеевку и выполнял роль «пушечного мяса».

Ранее пленный рассказал об отправке мобилизованных Украины «на мясо».