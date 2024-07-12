Кеннеди опасается российских ракет на Кубе

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди — младший задумался о российских ракетах на Кубе после слов президента США Джо Байдена о способном достичь Москвы американском вооружении и оскорбительных высказываний в адрес лично президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Речь президента Байдена заверяет торговцев оружием, что они будут в бизнесе еще долгое время — опасные разговоры об оружии, которое может достигнуть Москвы. Как бы мы отреагировали, если бы Россия вооружила Кубу ракетами, которые бы доставали до Вашингтона?» — заявил Кеннеди-младший.

Также американский политик заявил, что не очень важно, путает ли Байден Владимира Зеленского и Владимира Путина — ведь, по мнению Кеннеди-младшего, Байден справляется с тем, чтобы «продавать войну».

До этого Джо Байден заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по Москве или на схожую глубину на территории России оружием производства Соединенных Штатов является бессмысленным.

Ранее в министерстве обороны США высказались об ударах по Крыму американским оружием.