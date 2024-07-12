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В Японии изменили оценку боеспособности российской армии

В докладе по обороне Японии указано, что ВС РФ не потеряла мощь на Украине

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Японское оборонное ведомство более не считает, что Вооруженные силы России потеряли мощь в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщается в ежегодном докладе по обороне Японии — Белой книги обороны — за текущий и прошлый год, анализ которой провело РИА Новости.

В прошлом году в докладе указывалось, что российская армия «во многом потеряла свою военную силу». Однако в этом году этого утверждения в документе уже нет.

«В дополнение к собственному упорному сопротивлению Украины мировое сообщество в единстве приняло санкции и продолжает поддержку Украины, ситуация такова, что нужно заставить Россию заплатить высокую цену», — вместо этого написано в Белой книге.

До этого в рамках саммита Североатлантического альянса 24 лидера стран подписали пакет инициатив под названием «Украинский договор».

Подписавшиеся, в том числе Япония, заявили, что планируют поддерживать украинскую сторону до тех пор, «пока она не одержит победу над российской агрессией».

Ранее Столтенберг уточнил особенности финансирования Украины на 2025 год.

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