Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц ответил на вопрос о готовности поставлять Украине оружие для истребителей

Шольц заявил, что обсудит поставки боеприпасов для украинских истребителей F-16

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Германия обсудит поставки боеприпасов «воздух-воздух» для вооружения украинских истребителей F-16. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

«Канцлер ФРГ Шольц: Мы обсудим вопрос поставок боеприпасов класса «воздух-воздух» для украинских F-16, если нас об этом попросят», — сообщает агентство, ссылаясь на пресс-конференцию германского канцлера по итогам саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что передаваемые Киеву истребители F-16 разместят на территории Украины, а не соседних с ней стран альянса НАТО.

Накануне сообщалось, что Бельгия и другие страны — члены Североатлантического альянса намерены обеспечить ВСУ боеприпасами для американских истребителей F-16.

Ранее в МИД России ответили на заявление о поставках F-16 Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами