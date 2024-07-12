Шольц ответил на вопрос о готовности поставлять Украине оружие для истребителей

Германия обсудит поставки боеприпасов «воздух-воздух» для вооружения украинских истребителей F-16. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

«Канцлер ФРГ Шольц: Мы обсудим вопрос поставок боеприпасов класса «воздух-воздух» для украинских F-16, если нас об этом попросят», — сообщает агентство, ссылаясь на пресс-конференцию германского канцлера по итогам саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что передаваемые Киеву истребители F-16 разместят на территории Украины, а не соседних с ней стран альянса НАТО.

Накануне сообщалось, что Бельгия и другие страны — члены Североатлантического альянса намерены обеспечить ВСУ боеприпасами для американских истребителей F-16.

Ранее в МИД России ответили на заявление о поставках F-16 Украине.