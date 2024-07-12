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Столтенбергу не понравились учения Белоруссии и Китая

Столтенберг назвал белорусско-китайские учения приближением КНР к границам НАТО

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Минобороны республики Беларусь

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал белорусско-китайские учения приближением Китая к границам НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсека НАТО на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Учения Белоруссии и Китая демонстрируют, как Китай все ближе приближается к НАТО в Европе», — заявил Столтенберг.

Также генсек НАТО назвал эти учения «демонстрацией сотрудничества авторитарных режимов», упомянув, что Китай и Белоруссия поддерживают Россию в ходе специальной военной операции на Украине.

До этого первый заместитель американского государственного секретаря Курт Кэмпбелл заявил, что госдеп США считает необходимым приглашать ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на все последующие саммиты НАТО.

На Публичном форуме Североатлантического альянса чиновник высказался об участии некоторых азиатских стран в саммите НАТО.

Ранее в НАТО высказались о возможности глобального расширения организации.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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