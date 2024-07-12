В Миздраве Белгородской области сообщили о состояни раненых детей из Шебекино

Бригада врачей борется за жизни пятерых детей, которые были тяжело ранены в результате удара украинского дрона по Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

«5 ребят, двое из них в тяжелом состоянии сейчас находятся в операционных. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей», — заявил Иконников.

Глава Минздрава региона добавил, что за жизнь тяжелораненных детей сейчас борется комплексная бригада врачей, состоящая из реаниматологов, сосудистых хирургов, травматологов и детских хирургов.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять детей ранены при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на детскую площадку в белгородском Шебекино.

Он сообщил, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома.

Ранее в США обратились к Зеленскому из-за критической ситуации на фронте.