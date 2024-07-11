Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США передаст Украине «уцененную» ЗРК Patriot

Пентагон объявил о передаче Украине старой системы ЗРК Patriot за $100 млн

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Украине в рамках нового пакета военной помощи будет предоставлен старый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot за $100 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства.

«Мы задействуем более старое вооружение, которое не имеет такой же ценности, как новое закупаемое», — заявил представитель Пентагона.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Стоимость батареи ЗРК, которая будет передана Киеву в ближайшее время, составляет до $100 млн, что в десять раз ниже, чем новый комплекс такого типа, который оценивается в $1 млрд.

До этого израильская сторона не подтвердила и не опровергла слухи о возможной передаче нескольких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине.

27 июня газета The Financial Times писала, что США и Израиль обсуждают с Украиной возможную передачу ВСУ до восьми израильских комплексов ПВО Patriot. Предполагается, что сначала вооружение будет передано Израилем Соединенным Штатам, после чего те направят их Киеву.

Ранее Зеленский пожаловался на постоянную нехватку систем Patriot.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами