Боррель заявил о необходимости удвоить число военных в высокой степени готовности

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Североатлантический альянс в своих новых оборонных планах рассказал о необходимости иметь в Европе порядка 300 тысяч военных в высокой степени готовности, у ЕС сейчас есть 150 тысяч и ему необходимо удвоить усилия по подготовке остальных. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день армии 27 государств ЕС имеют 1,5 млн военных. Из них только 10% находятся в оперативной готовности.

Чтобы мобилизовать еще 150 тыс. военных необходимо обучить их и вооружить, что является серьезным вызовом для промышленности ЕС.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада поднимет расходы на оборону до 2% к 2032 году в рамках обязательств перед НАТО.

При этом подчеркивается, что Трюдо не назвал, какие меры будут предприняты правительством для достижения показателей, указав, что в этом году Оттава потратит 1,3% на оборону.

Ранее соглашения о безопасности с Украиной подписали более 20 стран НАТО.