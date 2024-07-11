Литва может возобновить закупки кассетных боеприпасов

Сейм (парламент) Литвы одобрил выход из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов. Об этом сообщает LRT.

За выход из соглашения проголосовали 99 депутатов сейма, еще двое воздержались, а один парламентарий проголосовал против.

3 июля правительство Литвы одобрило выход из конвенции о запрете кассетных боеприпасов, аргументируя это стремлением использовать все возможные средства для защиты государства.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

В июле 2023 года США приняли решение о передаче Украине своих кассетных боеприпасов.При этом Украина письменно подтвердила отказ от ударов по РФ кассетными бомбами.

В октябре 2023 года ООН на заседании СБ призвала прекратить применять кассетные бомбы на Украине.

Ранее на пляже в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных боеприпаса.