В ЛНР сообщили, что ВСУ пытаются поджечь леса в Северодонецке

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников доставляют зажигательные контейнеры в леса города Северодонецка ЛНР. Об сообщили в Telegram-канале Минприроды ЛНР.
В ведомстве пояснили, что такие зажигательные контейнеры воспламеняются под воздействием солнечных лучей.
«Лесоохотничьи предприятия республики с целью оперативного обнаружения и реагирования на возгорания в лесных массивах на постоянной основе проводят наземное патрулирование», — отметили в Минздраве.
До этого в Минобороны России сообщили, что ВСУ пытались разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР.
Незадолго до этого ВСУ в течение часа дважды обстреляли Кременную в Луганской народной республики, пострадали два мирных жителя. В результате атаки 15 квартир одного из многоэтажных домов получили повреждения.
Ранее в ЛНР четыре человека получили ранения после обстрела ВСУ.