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В ЛНР сообщили, что ВСУ пытаются поджечь леса в Северодонецке

Минздрав ЛНР: ВСУ пытаются поджечь леса в Северодонецке

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Телеграм-канал «ЛуганскИнформЦентр Z»

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников доставляют зажигательные контейнеры в леса города Северодонецка ЛНР. Об сообщили в Telegram-канале Минприроды ЛНР.

В ведомстве пояснили, что такие зажигательные контейнеры воспламеняются под воздействием солнечных лучей.

«Лесоохотничьи предприятия республики с целью оперативного обнаружения и реагирования на возгорания в лесных массивах на постоянной основе проводят наземное патрулирование», — отметили в Минздраве.

До этого в Минобороны России сообщили, что ВСУ пытались разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР.

Незадолго до этого ВСУ в течение часа дважды обстреляли Кременную в Луганской народной республики, пострадали два мирных жителя. В результате атаки 15 квартир одного из многоэтажных домов получили повреждения.

Ранее в ЛНР четыре человека получили ранения после обстрела ВСУ.

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