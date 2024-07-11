Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последние дни сложилась на Покровском направлении, на территории Донецкой народной республики (ДНР), которая подконтрольна Киеву. Такая оценка ситуации на поле боя опубликована в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

«Покровское направление сейчас остается самой горячей точкой всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ также столкнулись с боями высокой интенсивности на Торецком и Кураховском направлениях.

О проблемах на различных направлениях фронта сообщают и зарубежные военные аналитики. 11 июля бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что положение ВСУ стремительно ухудшается из-за проблем с личным составом и стратегии России.

При этом в Минобороны России регулярно сообщают о взятии под контроль новых населенных пунктов в рамках военной операции на Украине.

11 июля ведомство сообщало, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Восход в ДНР.

Также в этом направлении российские военные проводят бои с солдатами ВСУ в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк.

Ранее ВСУ обвинили в применении химоружия в Харьковской области.