Российские военные сбили семь дронов ВСУ из охотничьих ружей

Расчет пушки «Рапира» в течение нескольких дней уничтожил из охотничьих ружей семь дронов ВСУ под Сватово в ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы сохранить орудие, отстреливаем их из ружей. За последнее время штук семь точно сбили. Если мы разбиваем цели из пушки, а мы их разбиваем, то сюда идет прямо рой этих дронов», — рассказал боец с позывным «Путник».

При этом боец отметил эффективность мобильных средств радиоэлектронной борьбы для борьбы с натиском дронов.

До этого министерство обороны сообщило, что бойцов ВС РФ будут учить сбивать дроны с помощью стрелкового оружия.

Соответствующие навыки скоростной стрельбы будут развивать у бойцов прикрытия подразделений. Отмечается, что уничтожать малые дроны силами ПВО экономически невыгодно. По словам инструктора с позывным «Дед», основной сложностью при обучении является развитие навыков стрельбы с упреждением, то есть с учетом траектории полета цели.

После прохождения обучения инструкторов направят в тыл зоны проведения СВО для обучения специалистов по воздушному прикрытию артиллерийских, штурмовых и разведывательных подразделений.

Ранее главе МО Белоусову предложили снабдить участников СВО охотничьими ружьями.