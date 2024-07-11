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Ганчев раскрыл, сколько поселков Харьковской области находятся под контролем РФ

Ганчев: власти РФ контролируют 52 поселка на севере Харьковской области

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Российская администрация Харьковской области контролирует 39 населенных пунктов на востоке региона, на севере под контроль перешли 13 населенных пунктов. Подробности рассказал глава администрации Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.

«На купянском направлении установлен административный контроль военно-гражданской администрацией над 34 населенными пунктами, также вооруженные силы контролируют еще пять населенных пунктов», — сказал он.

До этого разведчик группировки российских войск «Днепр» с позывным «Небо» рассказывал, что украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях на Херсонском направлении, использовали против солдат Вооруженных сил РФ запрещенные отравляющие вещества.

Незадолго до этого, разведчики ВС РФ без стрельбы взяли в плен две смены бойцов ВСУ в Харьковской области.

Ранее стало известно о прибытии мобилизованных заключенных под Харьков.

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