Лидер АдГ отреагировал на решение США разместить дальнобойное оружие в Германии

Размещение в Германии дальнобойных ударных систем превратит страну в мишень для атак, а это не в интересах ФРГ. Об этом заявил сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что канцлер Олаф Шольц действует не в интересах своей страны.

«Он позволяет окончательно испортить отношения Германии с РФ и заставить нас вернуться в стадию конфликта между Востоком и Западом», – сказал Крупалла.

До этого эксперт по вопросам политики безопасности фракции «зеленых» Сара Нанни заявила, что Шольц должен дать объяснения в связи с планами разместить на территории Германии ракеты США большой дальности.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Ранее посол РФ назвал угрозой международной безопасности размещение американских ракет в ФРГ.