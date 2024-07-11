Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидер АдГ отреагировал на решение США разместить дальнобойное оружие в Германии

Лидер АдГ Крупалла: размещение в ФРГ дальнобойных систем сделает страну мишенью

close
100%
Ralph Orlowski/Reuters

Размещение в Германии дальнобойных ударных систем превратит страну в мишень для атак, а это не в интересах ФРГ. Об этом заявил сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что канцлер Олаф Шольц действует не в интересах своей страны.

«Он позволяет окончательно испортить отношения Германии с РФ и заставить нас вернуться в стадию конфликта между Востоком и Западом», – сказал Крупалла.

До этого эксперт по вопросам политики безопасности фракции «зеленых» Сара Нанни заявила, что Шольц должен дать объяснения в связи с планами разместить на территории Германии ракеты США большой дальности.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Ранее посол РФ назвал угрозой международной безопасности размещение американских ракет в ФРГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами