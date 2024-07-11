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В США заявили об ухудшении положения ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: положение ВСУ ухудшается из-за стратегии России

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Thomas Peter/Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно ухудшается из-за проблем с личным составом и стратегии России. Такое мнение в эфире YouTubе-канале Judging Freedom выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, ситуация ухудшается, особенно в последние полгода. Российские военные атакуют по всей линии фронта. Такая ситуация требует ответа от Киева, но у ВСУ нет для этого возможностей, считает эксперт.

«Предположим, ВСУ смогут призвать или заставить людей пойти в армию. Где же проводить их подготовку? В стране нет ни одной защищенной военной базы, где можно было бы разместить большую группу новобранцев, чтобы они могли ходить строем и спать в казарме, не беспокоясь о том, что их поразят ракетным ударом», — заявил Джонсон.

11 июля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в Харьковскую область прибыли мобилизованные граждане Украины из числа заключенных. Он отметил, что амнистированные заключенные находятся под усиленной охраной и проходят курс молодого бойца.

До этого пленный боец ВСУ рассказал, что военное руководство Украины создает штрафбаты, набирая в них непригодных для службы людей. Боец служил в одном из танковых подразделений. Мужчина уточнил, что его батальон принимал участие в боях за донецкий город Авдеевку и выполнял роль «пушечного мяса».

Ранее глава минюста Украины раскрыл планы по привлечению в ВСУ тысяч заключенных.

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