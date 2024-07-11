Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате прилетов никто не пострадал. В селе Муром после атак оказались повреждены четыре дома в частном секторе, в селе Вознесеновка атаки беспилотников привели к возгораниям кровель трех домов.

При этом в Ржевке дроны атаковали легковой автомобиль и два частных дома, в одном из которых начался пожар, а другой оказался значительно поврежден, уточнил глава приграничного российского региона.

По его словам, в селе Безымено Грайворонского городского округа в результате ряда атак БПЛА оказался разрушен частный дом и поврежден социальный объект, а также загорелась крыша многоквартирного дома.

Гладков добавил, что сейчас на местах прилетов работают оперативные службы.

Днем 11 июля силы ПВО РФ сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Атака была осуществлена около 14:45 по московскому времени.

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