Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют большое количество западной военной техники на Харьковском направлении. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, слова которого передает РИА Новости.

«Мы получаем информацию о том, что все-таки достаточно большое количество западной, натовской техники используется, ракетного вооружения», — заявил он.

11 июля депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что состояние переданных Вооруженным силам Украины западных систем противовоздушной обороны (ПВО) является ужасающим. Она пожаловалась на неисправность большей части иностранных образцов ПВО. А для ремонта неисправной техники украинские военные снимают детали с других исправных образцов.

Днем ранее замкомандира взвода артиллеристов-десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Турист» рассказал, что на Херсонском направлении украинская артиллерия столкнулась с дефицитом снарядов, несмотря на поддержку со стороны Запада.

Ранее в Союзном государстве заявили о стягивании сил ВСУ к границе с Белоруссией.