Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над российским регионом

Министерство обороны России сообщило, что пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию РФ с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Отмечается, что атака была осуществлена около 14:45 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 24 беспилотных летательных аппарата и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 11 июля Минобороны России сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Тамбовской, Брянской, Тульской и Московской областями.

Ранее над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник.