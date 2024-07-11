В Дагестане 15 человек госпитализировали после ДТП с «Газелью»

После ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане 15 человек были доставлены в больницу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию центральной больницы Дербента.

«К нам поступили 15 человек, 1 женщина в тяжелом состоянии, она находится в реанимации», — говорится в сообщении.

11 июля в Дербентском районе Дагестана водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автомобилем «Газель».

Сообщается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего, количество и личности участников автомобильной аварии выясняются.

В апреле в Дагестане произошла другая авария. В селе Касумкент Сулейман-Стальского района столкнулись грузовик и микроавтобус. Известно, что пострадали 11 человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Ранее в Дагестане из-за ДТП водитель вылетел из автомобиля и чуть не попал под колеса.