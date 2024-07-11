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В ДНР осудили командира «Азова»

Суд в ДНР заочно приговорил командира «Азова» Дмытрыка к пожизненному сроку

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Верховный суд ДНР вынес приговор командиру минометной батареи первого батальона оперативного назначения войсковой части 3057 Восточного оперативного территориального объединения нацгвардии Украины («Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)) майору Арсену Дмытрыку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что Дмытрык 4 марта 2022 года отдавал приказы об обстреле жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры микрорайона «Восточный» в Мариуполе. Суд принял решение заочно приговорить его к пожизненному заключению. Командира «Азова» объявили в международный розыск.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и пп. «а», «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды»).

В начале июля Верховный суд Донецкой народной республики вынес заочный приговор в отношении наемника из Франции Куэсты Хьюго Джулиана.

В апреле осужденные в ДНР за совершенные преступления бывшие боевики из батальона «Азов» рассказали о своих преступлениях.

Ранее в ДНР суд заочно вынес приговор британскому наемнику, воевавшему за ВСУ.

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