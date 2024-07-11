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ВСУ подтянули резервы на север Харьковской области

Ганчев: ВСУ подтянули резервы на север Харьковской области, опасаясь прорыва РФ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтянули на север Харьковской области серьезные резервы с тыла и ряда других направлений, боясь прорыва ВС России к Харькову. Об этом на пресс-конференции заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости.

«Противник подтянул серьезные резервы с разных направлений и из тыла украинской территории, с различных направлений линии боевого соприкосновения на северной территории Харьковской области, боясь прорыва уже непосредственно к самому городу Харькову», — сказал он.

До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что нынешние американские власти опасаются наступления Вооруженных сил России на севере Украины, поскольку такой маневр может привести к краху ВСУ в самый ответственный момент.

В начале июня ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ на этом направлении замедлилось. Об этом сообщили и западные СМИ, и российская сторона, в частности глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Что происходит на поле боя, способны ли ВСУ провести контрнаступательную операцию и какая главная цель украинских войск — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ потеряли интерес к Крымскому мосту.

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