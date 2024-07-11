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Офис Нетаньяху отказался комментировать возможную поставку Patriot Украине

В офисе Нетаньяху не стали комментировать слухи о поставке Patriot Украине

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Amir Cohen/Reuters

Израильская сторона не подтвердила и не опровергла слухи о возможной передаче нескольких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрия Гендельмана.

«Офис премьер-министра Израиля не комментирует данные публикации СМИ», — заявил чиновник.

27 июня газета The Financial Times писала, что США и Израиль обсуждают с Украиной возможную передачу Вооруженным силам Украины до восьми израильских комплексов ПВО Patriot. Предполагается, что сначала вооружение будет передано Израилем Соединенным Штатам, после чего те направят их Киеву.

При этом американская газета Wall Street Journal сообщала, что Израиль выступил против передачи Украине имеющихся в распоряжении еврейского государства систем Patriot на фоне обострения отношений с ливанским движением «Хезболла».

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что поставка ЗРК будет иметь политические последствия для Израиля.

Ранее посольство Израиля призвало граждан взвесить целесообразность посещения Украины.

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