Стало известно о прибытии мобилизованных заключенных под Харьков

В Харьковскую область прибыли мобилизованные граждане Украины из числа заключенных. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«В Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения. На данный момент сведений об отправке их на ЛБС нет, но, по имеющимся данным, они прибудут туда в краткосрочной перспективе», — заявил он.

Отмечается, что амнистированные заключенные находятся под усиленной охраной и проходят курс молодого бойца.

11 июля министр юстиции страны Денис Малюська заявил, что власти Украины планируют, что в ряды ВСУ удастся привлечь около 15 тысяч человек. Он объяснил, что такое пополнение в ВСУ ожидается благодаря подписанному президентом Владимиром Зеленским закону о добровольной мобилизации заключенных.

На первом этапе планировалось, что в армию Украины вступят около 5 тысяч осужденных, но «в лучшем случае» это число может вырасти втрое. Малюська отметил, что командиры ВСУ уже посещали колонии и тюрьмы в поисках солдат.

Ранее власти Херсонской области сообщили о заключенных в рядах ВСУ.