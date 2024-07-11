Украина пообещала потратить доходы от российских активов на оборону

Первый транш прибыли от замороженных российских активов в размере €1,4–1,5 млрд, который станет доступным для Киева в начале августа, пойдет на боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и поддержку украинских производителей. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, его слова передает пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что общая сумма процентов будет составлять €2,5–3 млрд каждый год. Умеров также отметил, что профинансированные Европейским союзом товары должны быть предоставлены Украине до конца года.

До этого представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что Евросоюз в ближайшие две недели переведет первый транш Украине из доходов от замороженных российских активов.

29 июня глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей во время брифинга заявил, что решение западных стран использовать доходы от замороженных российских активов для военных нужд Украины несет угрозу для функционирования международной валютной системы из-за недостатка правовой базы.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.