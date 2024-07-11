Одесский экс-военком под видом раненого выезжал на иностранные курорты

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог военкомата в России). Об этом говорится на сайте ведомства.

«Он не являлся на службу без уважительных причин и уклонялся от несения обязанностей военной службы», — говорится в сообщении.

Установлено, что чиновник выезжал за пределы Украины в 2022-2023 году под видом раненного на фронте. Чиновник с помощью знакомого врача оформлял себе выезд якобы на лечение после ранения на фронте. На самом деле он выезжал на дорогие курорты Сейшельских островов и Испании.

9 июля сообщалось, что в Одессе неизвестные в очередной раз сожгли машину, которая принадлежит военному. До этого депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко заявлял, что в определенных случаях представители территориальных центров комплектования имеют право применять силу по отношению к гражданам. Речь идет о ситуациях, когда жители страны отказываются выполнять их законные требования в рамках мобилизации населения.

Ранее в Одессе автомобиль «прокатил» на капоте сотрудников ТЦК.