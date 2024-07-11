В Одессе услышали взрывы второй раз за утро

В Одессе второй раз за день зафиксировали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Журналисты не привели подробностей и не назвали конкретных мест, где слышали взрывы.

За несколько часов до этого в городе на фоне воздушной тревоги уже заявляли о громких звуках. Однако сколько было взрывов, в каких именно районах города они произошли, не уточнили. Данные о повреждениях объектов также отсутствуют. В соцсетях сообщалось о замеченном на территории Одесской области разведывательном беспилотном летательном аппарате.

Утверждается, что взрывы были слышны в Одессе около 9:30 утра. Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, объявленной в это время в области. Соответствующие данные приводятся на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.

Утром 11 июля сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы, которые повредили инфраструктурные объекты. Какие именно объекты получили повреждения — не уточняется.

Ранее стало известно, что российская артиллерия уничтожила командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.