Швеция решила не передавать ВСУ истребители Gripen

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём на полях саммита НАТО заявил, что страна не будет поставлять Украине истребители JAS 39 Gripen, пока действует программа поставок F-16. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, решение не означает, что Швеция в перспективе не собирается поставить Украине свои истребители.

До этого экс-глава пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владислав Селезнев заявил, что страны Запада могут поменять решение о поставках Киеву истребителей F-16 после ударов армии России по украинским аэродромам.

5 июля военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что украинские войска потеряли способность обеспечивать защиту своих аэродромов из-за недостатка средств противовоздушной обороны. По его словам, ВСУ с трудом прикрывают города, крупные скопления войск и передовые базы, в числе которых аэродромы Миргород, Полтава и Долгинцево.

Ранее в Белом доме анонсировали новости о «подвижках» в вопросе обучения летчиков ВСУ.