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В НАТО признали, что не смогли достаточно обеспечить себя и Украину боеприпасами

Semafor: НАТО не смогло обеспечить себя и Украину нужным объемом боеприпасов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

НАТО не смогло удовлетворить собственные потребности в вооружениях и боеприпасах и не направило Украине необходимый объем военной помощи. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник НАТО в интервью порталу Semafor.

По его словам, в Североатлантическом альянсе остро стоит вопрос стандартизации выпуска боеприпасов, поскольку даже снаряды калибра 155 мм подходят не для всех артиллерийских систем. Это в свою очередь отрицательно сказывается на работе командования, так как из-за разных комплектов боеприпасов расширяются линии снабжения. Закупки техники в НАТО будут подведены под единые стандарты, добавил чиновник.

Как отмечает Semafor, главы государств — членов НАТО на саммите в Вашингтоне 9-11 июля признали, что Запад до сих пор не смог увеличить свою оборонную промышленную базу, а обещание Европейского союза предоставить украинской армии миллион артиллерийских снарядов к марту будет исполнено только к концу 2024 года. Кроме того, сейчас европейские страны находятся в поисках поставщиков боеприпасов по всему миру и готовы их покупать даже по высокой цене.

Лидеры стран НАТО на саммите в Вашингтоне договорились предоставить €40 млрд ($43,4 млрд) военной помощи Украине в 2025 году и подтвердили приверженность выполнению обязательства по расходам на оборону в размере не менее 2% ВВП.

Ранее Медведев пригрозил НАТО исчезновением.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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