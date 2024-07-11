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В Госдуме рассказали, что срочников не отправят в зону СВО

Депутат Картаполов: срочников не отправят в зону СВО в осенний призыв

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Alexey Pavlishak/Reuters

Срочников во время грядущего осеннего призыва не планируют отправлять в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщил Life глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, никаких изменений в вопросе срочной службы не было, поэтому все пройдет, как и во время предыдущего призыва. «Мы как не планировали их брать, так и не будем этого планировать. У них все будет хорошо», — заверил Картаполов.

Депутат до этого сообщал, что информация о том, что солдат-срочников массово заставляют подписывать контракт с Вооруженными силами РФ, является ерундой. По его словам, «недрузья» пытаются ловить «хайп на этой теме».

В марте заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Владимир Цимлянский заявлял, что граждан, которые подпали под весенний призыв, не будут направлять в зону спецоперации или пункты дислокации в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее стало известно, что ФСБ получит доступ к личным делам призывников.

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Операция на Украине
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