Минобороны ФРГ раскрыло подробности размещения в стране дальнобойных ракет США

Дальнобойные ракетные системы Соединенных Штатов будут размещены в ФРГ на ротационной основе, рассказал глава минобороны Германии Борис Писториус. Его цитирует РИА Новости.

«Поскольку эти дальнобойные системы вооружения прибудут в Германию лишь на ротационной основе, то это явно связано с ожиданиями США», — заявил министр в эфире радио Deutschlandrundfunk.

По словам Писториуса, Штаты рассчитывают, что немецкие власти начнут активно инвестировать в развитие дальнобойных ракетных систем и их закупку.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Речь идет о зенитных ракетах SM-6, дозвуковых крылатых ракетах большой дальности Tomahawk и пока разрабатываемых гиперзвуковых ракетах.

В МИД РФ пообещали военный ответ на действия США и ФРГ.

Ранее российский посол назвал угрозой план по размещению американских ракет в ФРГ.