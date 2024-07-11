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ВСУ атаковали дроном село в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали село Ржевка в Белгородской области

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Shutterstock

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Ржевка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, дроном атакован легковой автомобиль. Мужчина получил несовместимые с жизнью ранения. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.

В результате еще одной атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранения получили три человека. Двоих с осколочными ранениями спины доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, еще один пострадавший с баротравмой и ушибом поясницы самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу.

Медики оказывают всем пострадавшим всю необходимую помощь, заверил Гладков.

Как сообщило министерство обороны России, в ночь на 11 июля силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над Тамбовской, Брянской, Тульской и Московской областями.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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