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Украинский пленный рассказал о плачевной ситуации с ВСУ на фронте

Пленный Андронюк: у ВСУ нет защищенных блиндажей на передовой

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Сдавшийся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Андронюк рассказал о слабых сооружениях для защиты украинских бойцов на передовой. Видео с его допросом опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Солдат отметил, что у блиндажей для украинских военных слабые и недостаточно толстые перекрытия, например доски в один накат, которые засыпаны тонким слоем земли. При этом инженерного оборудования района и необходимых сооружений не было. Украинец добавил, что его сослуживцам приходилось себе рыть столовую.

Андронюк рассказал, что все его сослуживцы в отделении были в среднем старше 50 лет. Он отметил, что ему самому 53 года. «Просто-напросто побрили — и все. При этом никакой медкомиссии не проводилось»», — вспоминает он.

Мужчина рассказал, что он не служил и у него не было военного билета. Однако в территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог военкомата в России) выдали автомат, показали, как патроны складывать в магазин, и отправили в ВСУ.

Пленный также рассказал, что его сослуживцам тяжело морально. По его словам, «народ устал просто-напросто». Он отметил, что почти все его знаковые в рядах армии — с села, поэтому сейчас там приходится работать женщинам.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал о желании украинских военных сдаваться в плен.

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