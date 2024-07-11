Состояние переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) западных систем противовоздушной обороны (ПВО) является ужасающим. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Она пожаловалась на неисправности у большей части иностранных ПВО. А для ремонта неисправной техники украинские военные снимают детали с других исправных образцов.

До этого замкомандира взвода артиллеристов-десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Турист» рассказал, что на Херсонском направлении украинская артиллерия столкнулась с дефицитом снарядов, несмотря на поддержку со стороны Запада.

По словам десантников, за последний месяц заметно увеличилось количество дронов противника. Разведчик также рассказал о предполагаемом использовании Вооруженными силами Украины запрещенных веществ в зоне боевых действий.

Военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач рассказывал, что его бригада все еще не получила обещанную западную военную технику. Украинская армия испытывает снарядный голод, что значительно затрудняет работу артиллерии.

Ранее британский аналитик зафиксировал бегство ВСУ с занимаемых позиций.